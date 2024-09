Elle Macpherson sedem let po diagnozi razkrila, da je imela raka dojke

Elle Macpherson je uspešno premagala raka. Avstralska supermanekenka je za tuje medije razkrila, da so ji zdravniki pred sedmimi leti diagnosticirali raka na dojkah, a da se je odločila, da svoje bolezni ne bo razkrila javno. "Zame je bil to šok, bilo je nepričakovano, bilo je zmedeno, zastrašujoče na toliko načinov," je povedala.

V intervjuju za The Australian Women's Weekly je zvezdnica tudi razkrila, da je zavrnila tradicionalno zdravljenje s kemoterapijo in operacijo. Kot je dejala, je želela sprejeti celosten pristop k zdravljenju bolezni, a opozorila, da to nikakor ni primerno za vsakogar. Njej je uspelo in 60-letnica je danes popolnoma zdrava.