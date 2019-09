Elle Macpherson mladim manekenkam: Spustite se na realna tla

55-letna avstralska supermanekenka in igralka Elle Macpherson , ki je bila na vrhuncu kariere v 80. in 90. letih, je v nedavnem intervjuju svetovala mlajšim manekenkam, naj jih družbena omrežja ne zavedejo in naj se spustijo na realna tla: "Družbena omrežja so spremenila pogled na resničnost. Nekoč je veljalo pravilo, da bolj, kot si bil drzen, bolj si bil drugačen in edinstven, večji uspeh si imel na sceni,"je povedala Avstralka, ki jo večina še vedno pozna pod vzdevkom The Body (Telo).

"Danes je drugače, ljudje se morajo s teboj poistovetiti in takrat si uspešen," je povedala lepotica v intervjuju za The Daily Telegraph. "Mislim, da so sedaj uspešni samo tisti modeli, ki so stopili s piedestala na realna tla in začeli z resnim poslovanjem. Moraš biti človek, s katerim se ljudje poistovetijo, in ne nekakšna nedostopna zvezda," je o sedanjosti povedala uspešna manekenka.

Elle je iz svoje kariere ustvarila imperij, vreden 90 milijonov evrov, pred kratkim pa je predstavila še linijo lepotnih izdelkov, v karieri pa se je ukvarjala tudi z oblikovanjem in igranjem."Manekenstvo se je v teh letih tako spremenilo, v 80. in 90. letih, ko sem začela s kariero, je bilo vse bolj drzno in boljše. Ustvarjal si neko podobo in kako si se prestavil, je bilo najbolj pomembno."

"Z manekenstvom sem začela v Avstraliji in takrat si moral res delati vse – bila sem model za roke, model za noge, kopalke, imela sem ogromno modnih revij in snemala sem oglase za različne modne produkte. Če si hotel zaslužiti, si moral biti vsestranski. Srečo sem imela, ker je bil ravno takrat razvoj manekenstva in postala je zelo močna industrija," je povedala avstralska manekenka.