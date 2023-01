Ellen DeGeneres delila novice o evakuaciji domov številnih zvezdnikov

Številni zvezdniki, ki živijo na območju Montecita v kalifornijskem okrožju Santa Barbara, so bili obveščeni, da so zaradi obilnih padavin razmere na tem območju resne, zato so jim oblasti svetovale, naj se umaknejo s tega območja. Med njimi je tudi voditeljica Ellen DeGeneres , ki je svojim oboževalcem podala nekaj novic s prizadetega območja in z videoposnetkom pokazala, kako resne so razmere.

Med prebivalci tega območja sta tudi princ Harry in Meghan Markle z družino, zaradi grožnje plazov v bližini njihovega doma pa so prejeli obvestilo, naj se začasno umaknejo na varno. Hude zimske nevihte so prizadele območje Kalifornije, zaradi česar so uradniki zelo zaskrbljeni za ljudi, ki živijo na bližnjih območjih.

Med zvezdniki, ki živijo na tem območju, so še Oprah Winfrey, Adam Levine z družino in režiser George Lucas. Ellen, ki je prinčeva soseda, je na Twitterju objavila videoposnetek, na katerem je pokazala grozljive razmere, ki vladajo. Na posnetku nosi sivo jakno, katere kapuco si je poveznila na glavo, in pove: "Montecito so popolnoma evakuirali. Celo mesto, na peto obletnico požarov in plazov, v katerih je umrlo veliko ljudi, uničeni so bili domovi in življenja."