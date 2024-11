Ellen DeGeneres in njena soproga naj bi zaradi zmage Trumpa zapustili ZDA

Ellen DeGeneres in soproga Portia de Rossi naj bi zaradi zmage Donalda Trumpa na ameriških volitvah zapustili državo. Govorice so se pojavile, potem ko so Trumpovi podporniki preplavili komentarje njenih družbenih omrežij, saj jih je zanimalo, ali se je že odselila. Komičarka se je večkrat politično opredelila in podprla Kamalo Harris.