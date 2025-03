Ellen DeGeneres in Portia de Rossi praznujeta 20. obletnico zveze

Voditeljica Ellen DeGeneres in igralka Portia de Rossi v teh dneh obeležujeta dve desetletji zveze. DeGeneresova se je svoji partnerici poklonila z objavo na Instagramu . "Vesela sem, da sem s tabo povsod in vedno," je zapisala. Na fotografiji sta zvezdnici ob sončnem zahodu obrnjeni druga proti drugi in nasmejani.

Na 20-letnico zveze je DeGeneresova spomnila že decembra lani. "Na današnji dan pred 20 leti sva začeli to razmerje, ne da bi se zavedali, kako dolga in čudovita bo pustolovščina. Ti si najboljša stvar v mojem življenju. Skrbiš zame. Pomagaš mi, da v vsem vidim dobro. Pomagaš me voditi in me pobrati, ko sem na dnu," je zapisala tedaj. Zvezdnici sta se sicer poročili leta 2008.

DeGeneresova in de Rossijeva sta se jeseni leta 2024 iz ZDA preselili na angleško podeželje. Cotswolds je sicer priljubljen kraj bivanja britanskih zvezdnikov. V tem okolju imajo domovanje med drugim družina Beckham, Kate Moss, nekdanji britanski premier David Cameron in kralj Karel III.