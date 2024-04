Ellen DeGeneres: Izrinili so me iz zabavne industrije

Ellen DeGeneres se je vrnila pod soj žarometov. 66-letna nekdanja voditeljica pogovorne oddaje je nedavno stopila pred občinstvo s svojo novo predstavo komedije, ob tem pa priznala, da je bilo zadnjih nekaj let zelo težkih, saj se je morala soočiti z obtožbami sodelavcev, ki so trdili, da je ustvarila toksično delovno okolje, nazadanje pa so priljubljeno oddajo, v kateri so gostovali številni zvezdniki, ukinili.

Zvezdnica je množici, ki je prišla na njeno predstavo, razkrila, da je v tem času veliko vrtnarila, kot hišne ljubljenčke pa si je omislila kokoši. Ob tem je v svojem slugu dodala, da kot nekdanja voditeljica dobro razume pritisk, kako je vsakodnevno nesti jajca. "Kaj vam še lahko povem? Aja, izrinili so me iz zabavne industrije. V zabavni industriji ni hudobnih ljudi," je pristavila.

Zaradi obtožb neprimernega vedenja in spolnega nadlegovanja so odpustili tri producente, voditeljica pa se je maja 2021 javno opravičila in oznanila, da bodo oddajo z naslednjim letom po 19 sezonah ukinili.

Zvezdnica je spregovorila tudi o tem, kako se je javnost odzvala, ko je v 90. letih priznala, da je istospolno usmerjena. "Tisti, ki štejete, to je že drugič, da so me izgnali iz zabavne industrije, sčasoma pa me bodo izgnali še tretjič, ker sem stara in istospolno usmerjena," je povedala. Dodala je, da prav zato, ker že toliko let živi na očeh javnosti, je ukinitev oddaje močno vplivala na njen ego in samozavest.

"V tej industriji je toliko ekstremov. Ljudje te imajo radi in te idealizirajo, ali pa te sovražijo. Ti so vedno glasnejši," je prepričana zvezdnica, ki je predstavo zaključila s serijo vprašanj in odgovorov, ki so jih zastavljali člani publike. Nekdo med njimi pa je izpostavil, da ga je prav Ellen navdihnila, da se je po težkem obdobju postavil nazaj na noge. "Težko je plesati, ko jokaš. A zdaj plešem," je na koncu pristavila DeGeneresova.