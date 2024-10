Ellen DeGeneres je po težkem obdobju ponosna na svojo osebnostno rast

Ellen DeGeneres je bila zelo odkrita v svoji novi stand up komediji, ki prihaja na eno izmed pretočnih platform. Nekdanja voditeljica pogovornih oddaj je občinstvu povedala, da je "ponosna" na svojo osebnostno rast. Pred štirimi leti so jo namreč označili za "zlobno" in obtožili vodenja strupenega delovnega okolja. "Ko si javna osebnost, te vsak po svoje interpretira. In prepričan sem, da ste že slišali za rek: 'Kaj si drugi mislijo o meni, ni moja stvar.' Ker bodo ljudje rekli vse mogoče stvari, vi pa na to nimate vpliva. Toda vi poznate resnico in to je vse, kar je pomembno," je povedala.

Zvezdnica je priznala, da jo je kariera komedijantke prisilila, da se je zanimala za mnenja drugih, saj ji je to predstavljalo način merjenja uspeha. Sedaj ima tega dovolj in se za mišljenje javnosti ne zmeni. Če si jim všeč, si popularen in če jim nisi, nisi popularen. In vse življenje sem poskušal osrečiti ljudi in veliko preveč me je skrbelo, kaj si drugi mislijo o meni. Zato je bila misel, da bi kdo mislil, da sem zlobna, zame uničujoča in me je dolgo razjedala, je nadaljevala in sklenila: "Po celem življenju skrbi enostavno ne morem več. Zato se več ne sekiram, ampak če sem iskrena ... imam izbiro, ali se me ljudje spominjajo kot nekoga, ki je bil zloben, ali nekoga, ki je bil ljubljen in izberem slednje."

Ellen DeGeneres: Izrinili so me iz zabavne industrije

Komedijantka se je znašla na udaru kritik, ko so se oglasili zaposleni v njeni istoimenski pogovorni oddaji, ki je trajala 19 sezon med letoma 2003 in 2022, in trdili, da je DeGeneres vodila ekipo z ustrahovanjem, rasizmom in strahom. Škandal je povzročil odpustitev treh najboljših producentov v oddaji. Po koncu njene pogovorne oddaje se je zvezdnica aprila uradno vrnila pred oči javnosti s svojo turnejo Ellen's Last Stand... Up Tour. Čeprav se je takrat šalila, da so jo "izgnali" iz Hollywooda, ker ni bila prijazna.

"Postala sem ta enodimenzionalni lik, ki je razdajal stvari in plesal po korakih. Veste, kako težko je plesati po stopnicah? Bi zlobna oseba plesala po stopnicah?" je povedala o obtožbah na odru in dodala: "Sčasoma me bodo še tretjič vrgli ven, ker sem zlobna, stara in lezbijka," se je pošalila.