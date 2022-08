Ellen DeGeneres o nesreči nekdanje partnerke: Nisva v stiku

Voditeljico Ellen DeGeneres so paparaci ujeli med sprehodom po Santa Barbari in ji zastavili nekaj vprašanj glede njene nekdanje partnerke Anne Heche , s katero je bila v zvezi od leta 1997 do leta 2000. Fotograf je zvezdnico vprašal, ali je z igralko po prometni nesreči kaj govorila, ta pa je odgovorila: "Ne, nisva v stiku," in dodala, da zato ne ve, kakšno je Annino stanje.

Spomnimo, zvezdnica serije Six Days, Seven Nights je v Los Angelesu zletela s ceste in se najprej zaletela v garažo stanovanjskega bloka, nato pa odpeljala naprej in treščila v hišo, pri čemer je njen mini cooper zagorel skupaj s stavbo. 53-letnico so odpeljali v bolnišnico, kjer je bila intubirana. Njen predstavnik za javnost je kasneje povedal, da je v stabilnem stanju, a je v nesreči utrpela hude opekline.