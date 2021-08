Ellen DeGeneres ob obletnici poroke: Sem najsrečnejše dekle na svetu

Dolgoletni partnerici sta se v zvezo spustili leta 2004, poročili pa štiri leta kasneje, ko je bil zakon o porokah med istospolnimi partnerju v Kaliforniji tudi uradno sprejet. Letošnjega februarja sta za ameriško revijo People spregovorili o zvezi in o tem, kako uspešno krmarita med skupnim časom in napornimi urniki.

"Vse najlepše za obletnico, Portia. Sem najsrečnejše dekle na svetu, ker lahko svoje življenje delim s teboj,'' je bila iskrena zvezdnica. Tudi de Rossijeva se je spomnila na datum, ko sta uradno stopili na skupno pot. Objavila je serijo skupnih fotografij, ki so se nabrale čez leta in napisala: ''Pred trinajstimi leti sem se poročila z ljubeznijo svojega življenja. In stvari postajajo vedno boljše."

"Skupaj sva se kot par razvijali in sedaj si zmeraj dajeva prednost in najino zvezo postavljava v ospredje," je povedala igralka. To jima omogoča, da njuno razmerje ostaja trdno, Portia pa je dodala še: ''Ne predstavljam si, da svoj prosti čas preživljam s kom drugim in ne z njo.''

DeGeneresova pa je povedala: ''Razmišljava o enakih stvareh, govoriva enake stvari, končujeva si stavke. Sva v svojem ritmu in zato je to enostavno.'' Ellen je priznala, da je zaljubljena v soprogin videz, obožuje pa tudi dejstvo, da je izjemno pametna. Medtem je ta dodala, da ji je pri Ellen všeč, da je močna, samozavestna, zelo zabavna, se dobro oblači in odlično pleše in da se uči tudi kuhati. Na koncu je dodala še: ''Je najbolj prijazna, radodarna, ljubeča, lojalna, zaupanja vredna oseba, ki sem jo kadar koli spoznala. Je zelo posebno bitje.''