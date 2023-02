Ellen DeGeneres obnovila poročne zaobljube, med gosti tudi Meghan in Harry

Portia De Rossi se je odločila, da na praznovanju svojega 50. rojstnega dneva z Ellen DeGeneres po 15 letih zakona obnovita poročne zaobljube. Obred je na Youtubu objavila Ellen na svojem uradnem profilu pogovorne oddaje, od katere se je lani poslovila. Obred je bila za Ellen skrivnost, saj je bila voditeljica presenečena in vidno ganjena, ko je zagledala svojo ženo v poročni obleki.

Portia De Rossi in Elle DeGeneres

Sledilo je še eno presenečenja, ko je k Ellen in Portii pristopila njuna dobra prijateljica Kris Jenner, ki je vodila obred. Dejala je, da sta zvezdnici njen najljubši par, ki sta bila rojeni druga za drugo. "Vesela sem, da se imata, se cenita, ljubita in se bosta skupaj postarali." Nato je besedo predala Portii, ki je ženi povedala, da se ji je zdelo praznovanje rojstnega dneva dobra priložnost, da jo pred prijatelji in družino spomni, koliko ji pomeni. V ljubezenski izpovedi je med drugim dejala, da sta se z Ellen v 18 letih odkar sta skupaj kar 24 krat preselili v novo hišo, a je sedaj končno prišel čas, da se ustalita. Zadnjo besedo je dobila Ellen, ki je dejala, da je počaščena, ker je Portia njena žena.

Na rojstnem dnevu so obnovitev poročnih zaobljub spremljali družinski člani in prijatelji, med katerimi sta bila tudi princ Harry in Meghan Markle, ki s svojima dvema otrokoma živita v Kaliforniji. Med zavezniškimi gosti je bila še pevka Brandi Carlile, ki je zapela ob prihodu Portie.