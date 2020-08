Ellen DeGeneres po obtožbah: Govorila bom z oboževalci

Ellen Degeneres bo spregovorila o pereči temi, ki zadnje tedene buri duhove. Sodelavci iz ozadja, ki so pomagali pri pripravi in snemanju ene najbolj priljubljenih pogovoronih šovov v Združenih državah Amerike, v zaodrju niso tako uživali, kot bi se mnogim zdelo. Ellen velja za nasmejano in radodarno voditeljico, a v zadnjih tednih ji je priljubljenost izjemno padla. Na poovršje so privrele obrožbe, da naj bi tako on kot nekateri drugi sodelavci (starejši producenti) ustvarjali toksično, nezdravo in nedobrodošlo delovno okolje.