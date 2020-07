Ellen DeGeneres po številnih obtožbah: Žal mi je

Drama v zvezi z njeno pogovorno oddajo se je začela aprila, ko je koronavirus nastopil tudi v Združenih državah Amerike in ko so ustavili vsa snemanja. Takrat so zaposleni 'tavali v temi', saj niso vedeli, ali so ostali brez dela ali so samo na čakanju, bodo sploh dobili kakšno nadomestilo ali ne. Kasneje pa so se začeli javljati še nekdanji zaposleni, ki so Ellen označili za hladno, nesramno in kot pravo nasprotje tistega, kar sama kaže javnosti preko svojih družbenih omrežij in oddaje. Med mnogimi, ki so medijem zaupali svojo zgodbo, je tudi Ellenin nekdanji osebni varnostnik, ki je takrat povedal: "Vedno je bila izjemno hladna, niti pogledala me ni, bilo je skoraj ponižujoče, kako se je obnašala."

Julija jeBuzzFeed objavil zgodbo, v kateri so nekdanji sodelavci spregovorili o plavolasi voditeljici in dali vedeti, da je izjemno nesramna, da nikakor ni tako prijazna, kot se predstavlja javnosti in da je imela komentarje, neprimerne za delovno mesto.