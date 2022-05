Ellen DeGeneres pomotoma razkrila spol otroka Jennifer Lawrence

Ameriška voditeljica je v svoji pogovorni oddaji nehote razkrila spol otroka, ki se je igralki in izbrancu rodil pozimi. Informacije o dojenčkovem spolu in imenu javnosti do danes niso dosegle, Ellen pa je namignila, da je zvezdnica rodila dečka. Lawrenceova svojo zasebnost skrbno skriva, otroka pa noče izpostavljati.

Ellen DeGeneres je razkrila spol otroka Jennifer Lawrence in njenega soproga Cooka Maroneyja. V svoji pogovorni oddaji je namignila, da je zvezdnica ponosna mamica sinu. 31-letna hollywoodska igralka se je s pomočjo videoklica oglasila v oddaji, 64-letna voditeljica pa je otroka med sproščenim pogovorom naslavljala z zaimkom 'on'. Lawrenceova je bila tako ena zadnjih gostij pred sklepnim dejanjem nekoč izjemno priljubljenega šova. Ta se bo namreč z zaslonov poslovil že čez nekaj dni. icon-expand Ellen DeGeneres je nehote razkrila, da je igralka rodila sina. FOTO: Profimedia ''Ljudje tega ne vedo, vendar sem nekoč živela v hiši, v kateri živiš danes. To je bilo takrat, ko sem pred dvajsetimi leti pričenjala voditi šov,'' je dejala DeGeneresova. Dodala je: ''Sedaj živim v hiši ob tvoji, ti pa živiš v mojem nekdanjem domu z dojenčkom.'' Voditeljica je ravno zato dobro seznanjena z družinsko situacijo Lawrenceove, pohvalila je tudi njene materinske veščine: ''Mimogrede, včasih slišim, kako se pogovarjaš z njim. Slišim te in to je res lepo.'' icon-expand Jennifer Lawrence na prvem sprehodu z družino. FOTO: Profimedia Jennifer in Cooke sta se poročila oktobra 2019 in se prvega otroka razveselila v pričetku tega leta. Po njegovem rojstvu sta ostala izjemno skrivnostna glede podrobnosti – razkrivala nista niti spola niti imena novorojenčka. Igralka je o tem, da bo zasebnost svoje družine ščitila po svojih najboljših močeh, spregovorila že v decembrski izdaji revije Vanity Fair: ''Rada bi presodila, kdo je dobrodošel v otrokovem življenju. Čutim, da ga zato nočem vključevati v ta del, ki zajema moje delo in javno izpostavljanje.'' PREBERI ŠE Jennifer Lawrence se je razveselila prvega otroka