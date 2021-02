Ellen DeGeneres: Portia de Rossi je bila med škandalom moja skala

63-letnica Ellen DeGeneres je v nedavnem intervjuju za revijo People spregovorila o težkih časih, ko je bila lani večkrat tarča očitkov, da naj bi bilo delo pri njeni pogovorni oddaji neprijetno in toksično. Njena partnerica Portia de Rossi jo je vedno podpirala in za to ji je voditeljica izredno hvaležna. "Zlomilo se mi je srce. Brez nje ne bi mogla preživeti tistega obdobja. To je bil grozen čas v mojem življenju in ona je bila moja trdna skala. Držala me je pokonci in mi skušala pomagati, da sem ohranila pozitivne misli." Ellen in Portia sta se poročili avgusta leta 2008, potem ko so v Kaliforniji legalizirali istospolni zakon.