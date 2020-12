Ellen DeGeneres preboleva covid-19: Neznosno me boli hrbet

Ellen DeGeneresje svoje oboževalce in sledilce na družbenih omrežjih prejšnji teden obvestila, da je zbolela za covidom-19. En teden kasneje se je zdaj zopet oglasila in jim v videu posredovala sveže informacije, kako poteka njeno prebolevanje omenjene bolezni.

62-letna voditeljica pogovorne oddaje je med drugim dejala, da se počuti dobro, kljub temu da je izvedela, da so eden od simptomov respiratorne virusne bolezni tudi neznosne bolečine v hrbtu.

"Pozdravljeni vsi, rada bi se samo zahvalila za vse lepe želje. To zelo cenim. Počutim se stoodstotno. Počutim se res dobro. Ena od stvari, ki vam jih ne povedo, je ta, da imaš neznosne bolečine v hrbtu," je bila iskrena Ellen in dodala, da ni vedela, da je to tudi eden od simptomov bolezni.