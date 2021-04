Ellen DeGeneres priznala vožnjo pod vplivom pijače s CBD

Ellen je bila ta teden gostja v pogovorni oddaji Jimmy Kimmel Live! , v kateri je med drugim povedala zgodbo o tem, kako je ženo Portio de Rossi po tem, ko je popila omenjeno pijačo in vzela tableti za lažje spanje, odpeljala na urgenco zaradi zdravstvenih težav.

Ellen DeGeneres in Portia de Rossi

Ellen in Jimmy, ki sta na začetku oddaje v kvizu ugotavljala, kdo izmed tekmovalcev je zadet, sta nato govorila o svojih izkušnjah z marihuano. Voditeljica je povedala, da ji okus substance ni všeč in se zato temu izogiba. Ko pa jo je Kimmel povprašal o novostih v njenem življenju, je Ellen dejala: "Ali si slišal? Portia je morala na urgenco ob osmih zvečer, ko sem že ležala v postelji. Chelsea Handler mi je povedala za pijačo, ki vsebuje CBD ali pa THC, ne vem točno, kaj. Skratka, popila sem eno, pa nisem čutila ničesar, zato sem popila tri ter vzela še dve spalni tableti. Ležala sem v postelji in ugotovila, da Portie ni zraven mene."

Pijača, ki jo je voditeljica zaužila, vsebuje 2 miligrama THC-ja in 4 miligrame CBD-ja, nekatere verzije pijače pa vsebujejo 5 miligramov THC-ja, kar je najvišja doza, ki jo strokovnjaki priporočajo za uporabnike začetnike v državah, v katerih je to dovoljeno.

Par, ki je poročen od leta 2012, se je zato z avtomobilom odpravil v bolnišnico. "Ti si vozila?" je presenečeno vprašal Kimmel. "Ja. Zaradi adrenalina sem se zbudila. Najbrž to ni varno in o tem ne bi smela sploh govoriti,"je dodala voditeljica. Portia je bila po sprejetju v bolnišnico operirana in se je kljub bolečinam kmalu bolje počutila, je voditelju še zaupala Ellen.

Potezo voditeljice so številni označili za nevarno, eden od uporabnikov je na Twitterju jezno zapisal: "Lahko bi koga ubila, dovolj imam zvezdnikov in njihovih privilegijev," drugi pa: "Ali nima denarja za rešilca?" "Pameti pač ne moreš kupiti," je zapisal tretji.