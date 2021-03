Ellen DeGeneres prodaja vilo, ki jo je kupila od Adama Levina

Portia de Rossi in Ellen DeGeneres sta lastnici mnogih nepremičnin, eno ed teh pa pravkar prodajata.

Hiša je bila popolnoma prenovljena v preteklem letu. Nepremičninski agenti jo opisujejo kot nepremičnino, ki jo odlikujejo kakovostni materiali, odličen stil in okus. 63-letna voditeljica in njena žena, igralka Portia de Rossi, sta dvorec od priljubljenega glasbenika kupili maja 2019, zanj pa sta odšteli približno 35,4 milijona evrov. Hiša je bila v Levinovi lasti samo leto dni, preden je ključe predal DeGeneresovi.

Naravni materiali, leseni podi, dnevna soba s kamnitim kaminom, jedilnica z barom, knjižnica, zunanja kuhinja, kuhinja za osebnega kuharja, domač kino, telovadnica in hiša za goste, vse to je našteto med karakteristikami, ki bodo zagotovo že kmalu prepričale potencialnega kupca. Hiši pripadata tudi teniško igrišče in zunanji bazen.