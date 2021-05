Ellen DeGeneres se je preselila h Courtney Cox

"Ne, nimam zakonskih težav. Ne živim s Courtney Cox, ker bi me žena vrgla iz hiše," je povedala Ellen DeGeneres o novi situaciji. 63-letnica je namreč prodala svoj dom in trenutno išče novo nepremičnino. V vmesnem času se je preselila k igralki, ki jo poznamo kot Monico v seriji Prijatelji.

V Ellenini pogovorni oddaji je rjavolasa igralka povedala, da sta z voditeljico res sostanovalki, in celo opisala, kakšna sostanovalka je nasmejana televizijka."Ti si moja stilska gurujka," je Courtney povedala Ellen, "zato sem bila malce nervozna, preden si prišla, glede na to, da nisem nič prenavljala svojega doma. Seveda sem vse očistila in v kopalnici premaknila vse stvari na desno stran, da je bila leva tvoja. Res sem bila pripravljena na tvoj prihod."