Ellen DeGeneres se po selitvi v Združeno kraljestvo sooča z novimi težavami

Voditeljica pogovorne oddaje Ellen DeGeneres in njena žena Portia de Rossi sta se novembra 2024 preselili v Anglijo, kjer pa naj bi prišli v navzkrižje s sosedi. Zvezdnici sta na podeželju kupili večje posestvo, kjer sta si prenovili ograjo in hiši dodali še prizidek, pri čimer pa nista upoštevali vseh dovoljenj in zato ustvarili možnost poplave na sosednjih zemljiščih.