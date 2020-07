Ellen DeGeneres sklicala sestanek z varnostnikom, ki jo je označil za hladno osebo

"Ellen je bila edina oseba, za katero sem bil zadolžen – in dodeljen sem bil že kar nekaterim zvezdnikom – ki si nikoli ni vzela časa, da bi me pozdravila," je takrat povedal Majercak. Pridružili so se mu tudi ostali uslužbenci, ki so potrdili, da je vsakodnevno sodelovanje z Ellen mučno, vključevalo pa naj bi tudi rasistične pripombe. "Mislim, da gre za veliko dima in ogledal, ko pride do blagovne znamke šova. Ozirajo se na čustva ljudi in delajo tisto, kar imajo ljudje radi, hkrati pa delijo pozitivno sporočilo. A to ni vedno celotna resničnost," je povedala ena od uslužbenk.

Negativno izkušnjo so imeli tudi tisti, ki so prišli z bolniškega dopusta in so izvedeli, da so njihovo delovno mesto predali drugemu uslužbencu. Ob tem pa so potrdili, da ni vsega kriva Ellen, ampak izvršni producenti in drugi višji direktorji. "Prevzeti mora več odgovornosti,", ji je očitala ena od zaposlenih.

Negativne komentarje Majercaka so komentirali izvršni producenti Ed Glavin, Mary Connelly in Andy Lassner: "V skoraj dveh desetletjih, v tri tisoč epizodah in pri zaposlenih več kot tisoč ljudi, smo si prizadevali ustvariti odprto, varno in prijetno delovno okolje. Resnično nam je žal, ko izvemo, da je imela oseba v naši produkcijski družini negativne izkušnje. Ne želimo se predstaviti na tak način in si prizadevamo biti drugačni, hkrati pa slediti poslanstvu, ki ga je zastavila Ellen." Odgovorni so še dodali, da je snemanje njihova odgovornost in vsak komentar jemljejo zelo resno, zato so želeli s sklicanim sestankom zgladiti napetost.