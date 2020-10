Ellen DeGeneres z novim videzom

Z novo pričesko želimo velikokrat sporočiti, da je pred nami neko novo obdobje. Za to potezo se je v preteklih dneh odločila tudi svetovno znana voditeljicaEllen DeGeneres, ki je v svoji pogovorni oddaji presenetila z novim videzom. Svojo klasično polizano pričesko je zamenjala za elegantnejšo in malo bolj 'divjo.' Na prvi pogled spominja na pričesko njene dolgoletne prijateljice in pevke Pink.