Ellen DeGeneres zbolela za covidom-19

Ellen DeGeneres je zbolela za covidom-19."Zdravo vsem,"je Ellen nagovorila svoje sledilce in prijatelje na družbenih omrežjih. "Želim vas obvestiti, da sem bila pozitivna na novi koronavirus. Na srečo se trenutno počutim dobro. Kdor je bil v tesnem stiku z mano, je bil obveščen in upoštevam vsa ustrezna priporočila glede bolezni. Po počitnicah se bomo spet videli. Prosim, ostanite zdravi in na varnem."

Pogovorno oddajoEllen DeGeneres Showso po krajšem premoru spet začeli snemati septembra, in sicer ob upoštevanju vseh varnostnih protokolov. Produkcija se bo zdaj začasno zaustavila do januarja, do takrat pa bodo v etru predvajali stare oddaje, poroča CNN.