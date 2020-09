Ellen je nazaj: Danes začenjamo novo poglavje

Televizijska voditeljicaEllen DeGeneres je bila v zadnjih mesecih pogosto tarča napadov. Vse se je začelo, potem ko je več njenih nekdanjih uslužbencev in sodelavcev odkrito spregovorilo o tem, kako ena izmed najljubših ameriških televizijskih osebnosti ravna s svojimi kolegi na delovnem mestu.

Val obtožb, s katerimi se je 62-letnica morala soočiti, je postal prevelik, da bi ga produkcijska hiša WarnerMedialahko prezrla, zato so se julija odločili, da zadevo vzamejo pod drobnogled. Svetovno priljubljena oddaja je tako končala pod preiskavo, svetovni in poslovni imperij, ki ga je Ellen gradila skoraj 20 let, pa je začel počasi razpadati.

Ellen je kljub težkim časom začela novo, 18. sezono svoje priljubljene oddaje. V videu, ki ga je objavila na Instagramu, je najprej pozdravila svoje virtualno občinstvo in spregovorila o obtožbah, da je njeno delovno okolje toksično.

"Če to gledate, ker me imate radi, hvala. Če to gledate, ker me ne marate, dobrodošli. Kako ste preživeli poletje? Moje je bilo 'super'. Komaj sem čakala, da se vrnem v studio, veliko je stvari, o katerim želim govoriti in bi jih rada naslovila direktno, pa čeprav pred virtualno publiko, kot je danes ... Želim spregovoriti o obtožbah, s katerimi sem se soočala v zadnjih mesecih. Kot ste morda slišali to poletje, so se pojavljali očitki in obtožbe, da je v naši oddaji toksično delovno okolje. Potem je potekala preiskava. Dogajale so se nekatere stvari, za katere nisem vedela in za katere se moram opravičiti vsem prizadetim. To jemljem zelo resno. In žal mi je za vse, ki so bili prizadeti. Ta oddaja se imenuje po meni in to odgovornost moram sprejeti. Spremenili smo potrebne spremembe in danes ta oddaja začenja novo poglavje. Želim si, da bo ta oddaja še naprej tista ura v dnevu, ko se bodo ljudje lahko izognili svojim težavam, se ob gledanju le-te počutili dobro, se smejali in bili srečni. Želim si, da bi bila to najboljša sezona do zdaj," je dejala slavna voditeljica.

Med drugim je še poudarila, da ni res, da je pred kamero druga oseba, ampak je tudi ona samo človek in je kdaj žalostna, jezna, zaskrbljena, nestrpna. Gledalce je spomnila tudi na svojo igralsko kariero in dejala, da ni tako dobra igralka, da bi se lahko 17 let pretvarjala in gledalce slepila, kakšna je v resnici. "Moj namen je, da sem vedno najboljša različica sebe. In če sem kdaj koga pustila na cedilu ali sem prizadela njegova čustva, mi je zelo žal," se je opravičila in za konec še dejala, da si za svojih 270 zaposlenih želi le to, da so veseli in ponosni na to, da ustvarjajo oddajo.