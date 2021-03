Ellen je po škandalu toksičnega delovnega okolja izgubila milijon gledalcev

Po novicah, da naj bi bilo delovno okolje pogovorne oddaje voditeljice Ellen DeGeneres toksično in da naj bi se voditeljica znašala nad svoje podrejene, so se začele pojavljati težave. Namreč ameriški mediji poročajo, da naj bi nasmejana televizijska izgubila en milijon gledalcev, upadati pa naj bi začel tudi prihodek.

Poročali smo že, da se je vedno več zaposlenih pri Ellen DeGeneres pritožilo nad delovnim okoljem pri njeni oddaji. Ta naj bi namreč s svojimi zahtevami in neprimernimi komentarji ustvarila izjemno toksično okolje, zaradi česar so jo zapustili mnogi sodelavci, med drugim tudi pomembnejši producenti. Ellen so nekdanji zaposleni lani aprila označili za hladno, nesramno in predvsem pravo nasprotje tega, kar sama kaže javnosti preko družbenih omrežij in svoje oddaje. "Vedno je bila izjemno hladna, niti pogledala me ni, bilo je skoraj ponižujoče, kako se je obnašala," je lani povedal njen nekdanji osebni varnostnik.

icon-expand Ellen DeGeneres FOTO: Profimedia

Koronavirus je sicer za nekaj časa ustavil snemanje priljubljene pogovorne oddaje, kar pa je spodbudilo zmedenost pri zaposlenih, saj jim nihče ni sporočil, kaj se dogaja in kako naprej. In usoda Ellenine oddaje? Zdaj, ko so jo začeli ponovno predvajati in tudi snemati, je ta utrpela kar hud udarec, saj naj bi plavolaska izgubila več kot milijon gledalcev, kar pa pomeni, da je začel upadati tudi prihodek. Kot poročaThe New York Times ima oddaja od septembra (ko se je Ellen opravičila za svoje obnašanje in preteklost) 1,5 milijona gledalcev. Pred škandalom jih je imela okoli 2,6 milijona.

In čeprav je koronavirus vplival na vse pogovorne oddaje, je bil udarec očitno najhujši za 63-letnico. Namreč dolga leta je vodila kot najbolj priljubljena večerna pogovorna oddaja, je ta naziv morala predati drugi oddaji, in sicer Live: With Kelly and Ryan (ta ima 2,7 milijona gledalcev). Oddaja, ki ima približno toliko gledalcev kot Ellenina, je oddaja pevke Kelly Clarkson, ki ima 1,3 milijona gledalcev. Kar se tiče prihodkov, ki jih oddaja dobi z oglasi, so v New York Timesunapisali, da je v nekaj mesecih izgubila okoli 23 milijonov dolarjev. Pred začetkom ponovnega snemanja je bilo veliko ugibanj, kakšna bo usoda plavolase voditeljice in igralke ter njene oddaje, katere slogan je, potem ko so se sodelavci pritožili nad mobingom in celo rasizmom, 'Bodimo prijazni'.