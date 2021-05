Ellen o novicah o toksičnem delovnem okolju: Bilo je preveč sovražno

Ellen DeGeneres , nekoč zelo priljubljena televizijska voditeljica, je prvič izrazila mnenje o poročanju o domnevno toksičnem delovnem okolju pod njenim okriljem. Informacije, da naj bi bilo za zaposlene v njeni oddaji zelo težko in da naj bi se nekateri počutili napadene, so odjeknile lani.

Ellen se je sicer ob začetku nove sezone javno opravičila vsem, ki so imeli v njeni oddaji slabe izkušnje, a očitno se prah kar ne poleže. Pred dnevi je 63-letnica sporočila, da se njena pogovorna oddaja po 18 letih končuje. Razlog naj ne bi bil slab sloves, ki ga je pridobila v zadnjem letu. "Če si tako ustvarjalna oseba kot jaz, potrebuješ izzive – kljub temu da je ta šov čudovit in hkrati zelo zabaven, enostavno ne predstavlja več izziva," je dejala DeGeneresova.

No, zdaj je kot gostja v pogovorni oddaji Today povedala, kako se je počutila, ko so medije polnile novice o toksičnem delovnem okolju in njenem odnosu do podrejenih. Pravi, da je se je je prijel slab sloves zaradi sovražnega pristopa medijev: "To moram povedati, če nihče drug tega noče izpostaviti. Zelo zanimivo je bilo, predvsem zato, ker sem ženska, vse skupaj se je zdelo zelo sovražno, včasih celo mačistično."

Ko jo je voditeljica vprašala, ali se ji je zdelo, da je namenoma dobila 'črno piko', je Ellen odgovorila:"Ne vem, resnično ne razumem. Še vedno ne razumem, kaj se je dogajalo. Vse skupaj je bilo preveč načrtovano in organizirano."

Dodala je, da popolnoma razume, da ljudje izražajo svoje mnenje, da pa zagotovo ni normalno, da so jo brez prestanka napadali kar štiri mesece, preden se je začela zadeva vsaj malo umirjati. "In da po tem, ko mi je vsak gost rekel, kako super vzdušje je pri nas, prebereš, da smo ustvarjali toksično delovno okolje … Malo čudno se mi zdi."