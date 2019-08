Ellen ob 11. obletnici poroki: Moja najljubša številka z najljubšo osebo

Ellen DeGeneres in Portia de Rossi sta poročeni že 11 let.

Danes 46-letna Portia je na svoj poročni dan nosila dolgo belo obleko, v kateri je razgalila ramena in hrbet, medtem ko je njena izbranka, 15 let starejša Ellen nosila bel hlačni kostim s telovnikom.

Portia in Ellen sta zvezo začeli 2004, potem ko sta se spoznali v zakulisju neke podelitve nagrad in od takrat sta še danes zaljubljeni in srečni skupaj.

Ellen, igralka, komičarka in TV voditeljica se je pred 22 leti v svoji serijiEllen zapisala v zgodovino. V njej je namreč razkrila, da je lezbijka. S svojim priznanjem je tako utrla pot istospolno usmerjenim znanim osebnostim, prav tako pa seveda olajšala sprejemanje samega sebe in zmanjševanja stigme tudi vsem drugim, ki so se sramovali svoje spolnosti in jo skrivali pred bližnjimi. To, da je lezbijka, je javnosti razkrila 14 dni prej z naslovnico revije Time, nato pa še v oddajiOprah Winfrey. Kasneje je to razkril še njen lik v humoristični seriji Ellen. Epizoda je nosila naslov "The puppy episode" (Epizoda s kužkom), posneli so jo pred občinstvom, predvajali pa 30. aprila 1997.