Ellen po zaključku pogovorne oddaje na oddih v Maroko

Po tem, ko se je Ellen DeGeneres še zadnjič usedla na voditeljski stolček v pogovorni oddaji The Ellen DeGeneres Show , se je 64-letnica s 14 let mlajšo soprogo Portio de Rossi odpravila na oddih v Maroko.

Fotografi so zvezdnico in njeno izbranko ujeli med kosilom v eni izmed marakeških restavracij, kasneje pa še med sprehodom po ulici, kjer si je televizijka ogledovala lokalne trgovine. O želji po izletu v Afriko je Degeneresova sicer spregovorila že pred odhodom, ko je pojasnila, da se je na popotovanje odpravlja z željo po izobraževanju. Že pred časom je namreč v Ruandi odprla center za zaščito gorskih goril.

Degeneresova, ki je zaradi obtožb celotno zadevo naslovila z javnim opravičilom, se je tudi zaradi tega želela od oddaje posloviti na tih in nedramatičen način. "Med gledalci so bili zgolj družinski člani televizijske ekipe," je za tuje medije pojasnil neimenovan vir, ki je razkril, da je bila voditeljica zaradi konca pogovorne oddaje več tednov zelo čustvena.

Kljub dejstvu, da se je po izbruhu domnevnih obtožb kopica zvezdnikov odmaknila od voditeljice, so ji poslednjo oddajo pomagala zaključiti domnevna imena. Med zadnje gostje so se vpisale Billie Eilish, Pink in Jennifer Aniston. Prav slednja je bila leta 2003 prva gostja pogovorne oddaje, z Degeneresovo pa kljub vsemu ostaja zelo dobra prijateljica.