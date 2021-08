Ellen Pompeo po koncu Talentov v belem nima želje nadaljevati z igranjem

Priljubljene zdravnica Meredith Grey bo morda zadnja vloga, ki jo bo upodobila igralka Ellen Pompeo. V podkastu Ladies First with Laura Brown je namreč zvezdnica razkrila, da bo zadovoljna, če se bo njena igralska kariera končala skupaj s koncem snemanja Talentov v belem: "Ne pravim, da ne bom nikoli več igrala, morda bom, vendar nisem navdušena nad nadaljevanjem svoje igralske kariere."

"Igralstvo, čeprav nisem igrala milijon različnih vlog, se mi zdi, da mi je uspelo. Sedela sem v prikolicah, potovala naokoli, snemala nekaj v Atlanti, snemala nekaj v Vancouvru. Nimam želje, da bi ob 11. uri ponoči sedela v prikolicah in čakala na snemanje prizorov in na to, da mi režiserjev pomočnik potrka na vrata in mi pove, kdaj lahko jem kosilo. Veš, to je za mlade po srcu. To je za mladino!" je igralka zaupala voditeljici.

Zvezdnica je v nadaljevanju pogovora dejala, da jo trenutno bolj kot igralstvo zanima podjetništvo: "Na tej stopnji sem bolj podjetna. Navdušen sem nad vlaganjem v podjetja in ustanovitvijo podjetja. To je področje rasti, nad katerim sem navdušena, pri čemer uporabljam svoje možgane na drugačen način."

Vloga v Talentih v belem je Ellen izstrelila med zvezde, saj je bila serija že po prvi sezoni leta 2005 med gledalci zelo priljubljena. V zadnjih letih je sicer gledanost nekoliko padla, kar ni presenetljivo, glede na to, da gre za najdlje trajajočo zdravniško dramo. Septembra bo namreč predvajana že 18. sezona, se pa skoraj vsako leto pojavijo govorice o tem, da se bo snemanje drame morda zaključilo. Skoraj vsako sezono se poslovi kateri od glavnih likov, saj se igralci želijo preizkusiti še v drugih serijah ali filmih.