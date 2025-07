Ellen ZDA zapustila zaradi Trumpa, z ženo odločeni: Ostajava v Veliki Britaniji

Nekdanja televizijska voditeljica in komičarka Ellen DeGeneres je prvič po selitvi iz Združenih držav Amerike v Veliko Britanijo javno nastopila. Občinstvu v angleškem mestu Cheltenham je dejala, da je življenje na Otoku boljše. S soprogo naj bi celo razmišljala o tem, da bi si v Veliki Britaniji ponovno izmenjali poročne zaobljube ter da je Amerika "strašljiva za ljudi, da pokažejo, kdo so."

Voditeljica je bila zadnja tri desetletja eno večjih imen amriške televizije, po ukinitvi njene oddaje in obtožbah o toksičnem delovnem okolju pa se je umaknila od radovednih oči javnosti in preteklo leto zapustila domovino. Sedaj je v pogovoru z voditeljem Richardom Baconom potrdila, da je Ameriko zapustila zaradi Donalda Trumpa. Pojasnila je, da sta s soprogo na Otoku sprva nameravali živeti le polovico svojega časa. "V Anglijo sva prispeli dan pred volitvami in se zbudili v kup sporočil prijateljev, da je zmagal. Dejali sva si: 'Ostajava tukaj.'"

"Tukaj je resnično čudovito. Nismo vajeni take lepote. Vasi, mesta, arhitektura, vse je očarljivo, življenje je preprostejše. Čisto je. Tukaj je vse boljše, način ravnanja z živalmi, ljudje so vljudni. Rada imam ta kraj," je dejala zvezdnica, ki je kupila hišo v zgodovinskem in slikovitem Cotswoldsu. "Preselili sva se novembra, kar ni idealen čas, ampak prvič v življenju sem videla sneg. Obožujeva tukajšnje življenje. Portia je sem pripeljala svoje konje, jaz imam kokoši. Dobra dva tedna imava tudi ovce."

Kaj pa svoje delo? Voditeljica je priznala, da pogreša pogovorno oddajo, a da se zaveda, da takšen format ne bi več deloval."Občutek imam, da ljudje vsebine gledajo na telefonih ali pa ne posvečajo toliko pozornosti televiziji, ker smo tako preplavljeni z informacijami in zabavo." Svojo naslednjo potezo, za katero sicer še ne ve, kakšna bo, bo zato naredila zelo previdno. "Želim se zabavati, želim nekaj početi. Rada imam svoje piščance, ampak mi je malo dolgčas."