Ellen DeGeneres vstopa v zadnjo sezono z zvezdniškimi gosti

V prvi epizodi finalne sezone, ki bo premierno prikazana 13. septembra, bo nastopila Jennifer Aniston , Ellenina dobra prijateljica, ki je bila tudi njena prva gostja v prvi sezoni. To bo že 23 gostovanje zvezdnice Prijatelji v oddaji. Jennifer pa ne bo edina redna gostja, ki bo še zadnjič prisedla k Ellen, prišel bo tudi Jimmy Kimmel , voditelj večerne pogovorne oddaji, to pa bo njegov 20 obisk.

Ellen DeGeneres se poslavlja z voditeljskega stola, saj bo letošnja 19. sezona dnevne pogovorne oddaje The Ellen DeGeneres Show njena zadnja. Priljubljena voditeljica se bo od svoje oddaje poslovila v slogu, z zvezdniškimi gosti, ki so leta prihajali v njeno oddajo in razveseljevali njene gledalce.

Ellen bo poskrbela tudi za prvi intervju s starleto Kim Kardashian, odkar se je njena resničnostna oddaja V koraku z družino Kardashian končala. V zadnji sezoni pa bodo gledalce razveseljevali tudi številni drugi zvezdniki: Tiffany Haddish, Imagine Dragons, Melissa McCarthy, Sean "Diddy" Combs in Julianne Moore.

Oboževalci oddaje so se pripravljali na ta pomemben dogodek že od maja, ko je voditeljica naznanila, da bo prihodnja sezona njena zadnja. Kljub temu, da je kot razlog navedla dejstvo, da ji ustvarjanje oddaje ne predstavlja več izziva, je odločitev padla kmalu potem, ko so na dan prišle obtožbe o toksičnem delovnem mestu v pogovorni oddaji. Nekaj njenih zaposlenih je namreč javno povedalo, da je voditeljica do svojih podrejenih nesramna in nepravična, oddaja pa je posledično izgubila kar milijon gledalcev.