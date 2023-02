Ellie Goulding po rojstvu sina prehitro začela z delom: Bala sem se konca kariere

36-letnica se je na delo vrnila zaradi strahu, da si bo uničila kariero, če si privošči predolgo porodniško odsotnost. "Bala sem se, da bo to konec moje kariere. Če izstopiš iz vlaka, postaneš neviden," je razkrila zvezdnica, ki danes ne more verjeti, da je klonila pod pritiskom. "Ko pomislim, kako majhen je bil in kako mlad, ne morem verjeti, da sem ga pustila in šla delat, ampak to je bil edini način, da preživim," je še dodala.