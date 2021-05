Elliot Page delil fotografijo v kopalkah po razkritju, da je transspolna oseba

Fotografijo so že komentirali mnogi zvezdniki, ki so pohvalili njegovo izklesano postavo. Med njimi sta tudi pevka in igralka Miley Cyrus, ki je zapisala 'vroče' in dodala rdeč srček. Njegov soigralec iz serije The Umbrella Academy,Justin Cornwall, pa je zapisal: "Stari, zdaj mi je jasno, kako si me premagal pri tisti vadbi!"

To je prva fotografija 34-letnika po tem, ko je bil operiran na zgornjem delu telesa. Gre za operacijo odstranitve dojk, ki naredi bolj moški videz. Marca je Page razkril, da mu je operacija spremenila življenje. Za eno od ameriških revij je povedal, da se sedaj končno prepozna v ogledalu in da je to prava katarza od tistega, kar je doživljal kot najstnik.