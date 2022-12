Elliot Page razkril naslovnico avtobiografije Pageboy

V nadaljevanju je igralec zapisal, da so trans ljudje nenehno deležni napadov, fizičnega nasilja in izključitev iz zdravstvenega sistema, njihova človečnost pa je v medijih nenehno predmet razprave. "Pisanje, branje in deljenje nešteto izkušenj je pomemben korak, s katerim se postavljamo po robu tistim, ki nas želijo utišati ali nam škoditi. Knjige so mi pomagale, me celo rešile, zato upam, da se bo nekdo počutil manj sam in viden, ne glede na to, kdo je ali kakšno pot je prehodil" je zaključil zapis.