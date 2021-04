Elliot Page: Razkritje, da sem transspolna oseba, je bilo ključno

Elliot Page je v televizijski pogovorni oddaji, ki jo vodi Oprah Winfrey , spregovoril o procesu deljenja zasebnega življenja s širšo javnostjo. Povedal je, da je o spremembi spola s svojimi bližnjimi govoril že prej: "To sem izrazil ljudem v mojem življenju že veliko prej, preden sem objavil pismo in prvič javno priznal, da sem transspolna oseba. Želel sem imeti trenutek zase, da sem lahko prišel do točke, ko sem se začel počutiti udobno v svoji koži. Zdelo se mi je nujno, da to naredim v času, kjer se trenutno nahajamo, ko transspolne osebe, še posebej mlade, doživljajo veliko neodobravanja."

Elliot, znan po svoji vlogi v filmu Juno, je ob razkritju v izjavi za javnost zapisal: "Zdravo, prijatelji. Z vami želim deliti to, da sem transspolna oseba. Moja zaimka sta on ali oni in moje ime je Elliot. Srečen sem, da lahko to napišem. Da sem lahko tukaj. Da sem prišel na to mesto v mojem življenju. Izjemno sem hvaležen za neverjetne ljudi, ki so me podpirali na tej poti. Ne vem, kako naj povem, kako izjemen je občutek, ko sem končno pristen jaz."