Elliot Page se je zahvalil za podporo pri razkritju, da je transspolna oseba

"Iz dna srca, najlepša hvala," je Elliot Page napisal na svojem Instagramu pretekli vikend: "Vaša ljubezen in podpora sta bili najlepše darilo letošnjega leta." Elliot se je s tem zapisom in svežo fotografijo zahvalil vsem, ki so ga ob razkritju, da je transspolna oseba, podprli in mu pošiljali lepa, pozitivna sporočila.

Zvezdniku je po objavi pisala tudi igralka Jennifer Garner, s katero je Elliot nastopil v filmu Juno: "Izjemno, rada te imam Elliot."

Igralec je svoj pravi jaz prav tako razkril kar z objavo na svojemInstagramu, kjer je zapisal: "Živijo prijatelji. Z vami bi rad delil, da sem transspolna oseba. Moj zaimek je 'on' in moje ime je Elliot. Zelo sem srečen, da to pišem. Srečen, da sem tukaj. Da sem prišel do te točke v svojem življenju. Čutim neizmerno hvaležnost do ljudi, ki so mi izkazali podporo na tem potovanju. Ne morem vam povedati, kako izjemno je izraziti svoj pravi jaz in ljubiti svojo pravo bit."