Elliot Page se ločuje od svoje žene

Elliot Page in Emma Portner se ločujeta.

Elliot Page je na sodišču na Manhattnu vložil dokumente za razveljavitev zakonske zveze z Emmo Portner, s katero sta se poročila januarja 2018.

Elliot, nekoč Ellen, je na presenečenje mnogih novico o poroki sporočil na Instagramu, kjer je zapisal: "Ne morem verjeti, da lahko to izjemno žensko imenujem za svojo ženo."Page je prve fotografije z Emmo na družbenih omrežjih, takrat še kot Ellen, začel deliti poleti 2017.

Emma, plesalka in koreografinja, ki poučuje v plesni šoli Broadway Dance Center v New Yorku, se je pojavila tudi v glasbenih videospotih Justina Bieberja PURPOSE: The Movement, nastopila pa je tudi na turnejah.

Par se je razšel dva meseca po tem, ko je Elliot priznal, da je transspolna oseba, pred tem pa je leta 2014 javno spregovoril o svoji istospolni usmerjenosti.