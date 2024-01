Elmo ljudi vprašal, kako so, in odgovori niso razočarali

Kaj pričakovati, ko lutka, ki marsikoga spominja na otroštvo, na družbenem omrežju vpraša preprosto vprašanje: "Kako ste?" Objavo, ki je zbrala 12 tisoč odgovorov, 46 tisoč deljenj objave in 108 všečkov ter več kot 172 milijonov ogledov, so zasuli izvirni odgovori.

"Vsako jutro komaj čakam, da grem nazaj spat. Vsak ponedeljek komaj čakam, da pride petek. Vsak dan in vsak teden vse življenje," je svoje občutke v izjavo izlil nek uporabnik. "Žena me je zapustila, hčerke me ne spoštujejo in moje delo je šala. Še kakšno vprašanje, Elmo?"

"Elmo, pravkar so me odpustili. Svet okoli nas je v plamenih," je dramatično pripomnil spet drugi. "Odkar smo zapustili ulico Sezam in stopili v svet odraslih, je zelo težko," pa je občutke večine povzel eden od uporabnikov."Elmo, pogrešamo te. Biti odrasel ni zabavno, posvari ostale!"

"Vedela sem, da odgovori ne bodo razočarali," se je pošalila neka uporabnica. "Če sem popolnoma iskren, sem trenutno v zelo dobrem obdobju svojega življenja," se je debati pridružil glasbenik Chance The Rapper.

"Ampak dovolj o nas, kako si ti, Elmo?" Elmo svojih zvestih sledilcev ni pustil brez odgovora. "Vau! Elmo je vesel, da je vprašal! Elmo se je naučil, da je pomembno vprašati prijatelja, kako se počuti. Elmo se bo kmalu spet oglasil, prijatelji! Elmo vas ima rad."