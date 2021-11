Elon Musk Bernieju Sandersu: Ves čas pozabljam, da si še živ

Hitri prsti poslovneža Elona Muska so bili zopet na delu. Poslovnež, ki je v preteklosti že večkrat zbodel s svojimi tviti, tudi tokrat ni počival. S svojim sarkazmom se je tokrat obregnil ob ameriškega senatorja Bernieja Sandersa, ki je na Twitterju opozoril, da bogataši ne plačujejo dovoljšnih davkov in da bi bilo treba to spremeniti.