"Vsak otrok v Ameriki bo prejel dve delnici podjetja SpaceX, eno od podjetja in eno od mene osebno," je Musk v sredo sporočil na omrežju X , ki je prav tako v njegovi lasti. Najbogatejši Zemljan je dodal, da bodo delnico od podjetja dobili v naslednjem mesecu, od njega osebno pa junija prihodnje leto. Kako natančno naj bi delovala njegova pobuda in kdo vse bo vanjo vključen, ni podrobneje pojasnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

"Če bo podjetju SpaceX uspelo omogočiti življenje na več planetih in izkoristiti vsaj milijoninko Sončeve energije, bo njegova vrednost približno milijonkrat večja od trenutnega svetovnega gospodarstva v celoti. To so seveda absurdno zahtevni cilji, vendar obstaja pot do njihovega uresničenja. Priporočam, da zadržite svoje delnice," je še sporočil Musk.

V ZDA je glede na statistične podatke iz leta 2024 približno 73 milijonov mlajših od 18 let, vrednost delnice podjetja SpaceX pa je v sredo ob zaprtju borz znašala 116,17 evra. To pomeni, da bi Muskovo darilo v trenutnih pogojih stalo približno 16,9 milijarde evrov in vsakemu mladoletnemu prebivalcu ZDA prineslo okrog 232 evrov.

Delnice družbe SpaceX so bile junija letos uvrščene na borzo v New Yorku, kar je podjetju prineslo približno 78,11 milijarde evrov, Musk pa je za nekaj časa postal prvi bilijonar na svetu. Vrednost njegovega premoženja po oceni finančnega medija Forbes trenutno dosega 750,54 milijarde evrov.