Elon Musk: Če si Johnny Depp želi boja v kletki, naj mi javi

Elon Musk je zanikal obtožbe, da naj bi imel razmerje z Amber Heard , nekdanjo ženo Johnnyja Deppa . Zvezdnika sta se znašla na sodišču, potem ko je Amber Johnnyja obtožila fizičnega in psihičnega nasilja, med postopkom pa so na sodišču nekajkrat omenili tudi Muska.

V svežem intervjuju zaNew York Times je Elon pojasnil nekaj stvari. "Zagotovo nikoli nisem imel skrivnega razmerja z Amber, medtem ko je bila poročena z Johnnyjem. To je popolnoma napačna informacija," je povedal oče šestih otrok in lastnik podjetja Tesla. 49-letnik se je ob obtožbah, da naj bi bil v postelji hkrati z Amber in manekenkoCaro Delevigne, le nasmehnil."Nismo imeli 'trojčka'. Mislim, da ljudje mislijo, da je vsa ta zadeva (ločitev, op. a.) veliko bolj 'zasoljena', kot v resnici je," je komentiral celotno Depp proti Heard situacijo.