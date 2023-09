Elon Musk in Grimes skrivala rojstvo tretjega otroka Techno Mechanicusa

Elon Musk in pevka Grimes imata skupaj tri otroke. Da sta poleg dečka z vzdevkom X in deklice z vzdevkom Y, starša tudi dečku z imenom Techno Mechanicus sta dolgo skrivala pred javnostjo, novico o njunem tretjem skupnem otroku pa je slavni poslovnež razkril v svoji biografiji. Kdaj se je deček rodil in zakaj sta njegovo rojstvo skrivala, ni jasno, prav tako ne, ali bo več podrobnosti o svojem zadnjem otroku razkril v knjigi, ki bo izšla 12. septembra.

Recenzija biografije Elona Muska, ki jo je objavil The New York Times, je razkrila, da je sloviti poslovnež oče več otrok, kot je bilo sprva znano javnosti. 52-letnik je namreč vse do sedaj skrival rojstvo svojega zadnjega otroka, ki ga ima skupaj s pevko Grimes. Kdaj in kje se je deček, ki sta ga starša poimenovala Techno Mechanicus, rodil, ni jasno.

icon-expand Elon Musk in Grimes sta starša treh otrok. FOTO: Profimedia

Biografija o življenju direktorja Tesle, ki jo je napisal novinar Walter Isaason, bo izšla 12. septembra. Ali je Musk v njej razkril, kdaj se jima je z zdaj že nekdanjo partnerico rodil zadnji skupni otrok, bo torej jasno čez nekaj dni. Po poročanju ameriških medijev pa ima seveda tudi dojenček svoj vzdevek, in sicer se imenuje Tau.

35-letna Grimes, s pravim imenom Claire Boucher, in podjetnik imata skupaj že sina z imenom X Æ A-Xii, ki se je rodil 4. maja 2020, in hčerko Exo Dark Sideræl, ki se je s pomočjo nadomestne matere družini pridružila decembra 2021. Vsak od njiju ima tudi svoj vzdevek, in sicer deček X, deklica pa Y. V enem od intervjujev je Musk priznal, da si želita še več otrok, čeprav se status njune zveze zelo pogosto spreminja, pred časom pa sta se celo dokončno razšla.