Elon Musk in Grimes sta se razšla po treh skupnih letih

Lastnik Tesle in SpaceX-a je za ameriške medije potrdil govorice, da sta se s kanadsko pevko razšla, vendar ostajata v dobrih odnosih zaradi sina, enoletnika z imenom X Æ A-Xii Musk. Eden od razlogov je razdalja med kraji, na katere ju vežejo službene obveznosti.

''Sva delno ločena, še vedno se imava rada, se pogosto videvava in se dobro razumeva,'' je za Page Six pojasnil Elon Musk. Milijarder je nadaljeval s pojasnilom: ''Moje delo za Space X in Teslo zahteva, da sem večino časa v Teksasu ali preko luže, njeno delo pa je vezano na Los Angeles. Trenutno je pri meni in otročiček je v sosednji sobi.''

icon-expand Elon Musk in Grimes FOTO: Profimedia

Musk in Grimes sta se pričela dobivati maja 2018. Otroka z imenom X Æ A-Xi sta se razveselila maja 2020. Zadnjič sta bila v javnosti opažena na dogodku Met Gala, 33-letnica se je sicer po rdeči preprogi sprehodila sama, 17 let starejši partner pa jo je spremljal s strani. Kasneje je organiziral zabavo po uradnem dogodku v klubu Zero Bond, kjer sta se zabavala skupaj, fotografi pa so ju ujeli tudi med tem, ko sta naslednji dan zapustila New York. V prejšnjem tednu se je Musk udeležil zabave žene soustanovitelja Googla. Na dogodku Nicole Shanahan, soproge Segeya Brina, se je pojavil sam. Medtem je bila Grimes zaposlena s snemanjem nove oddaje Alter Ego, kjer nastopa kot žirantka.

icon-expand Grimes na dogodku Met Gala FOTO: Profimedia