Elon Musk je moral zaradi zakona spremeniti sinovo ime

Elon Musk in njegovo dekle, sicer glasbenica, Grimes , sta v začetku maja dobila sina, ki sta mu dala ime X Æ A-12 . Zanjo je to prvi otrok, zanj že sedmi. Ime naj bi, po Elonovih komentarjih na Twitterju sodeč, določila njegova izbranka.

A že ko sta razkrila otrokovo ime, so se nekateri spraševali, če bosta ime sploh lahko obdržala ali ga bosta morala zaradi zakona o imenih, ki narekuje določena pravila, spremeniti. Kalifornijska zakonodaja namreč pravi, da je v imenu dovoljenih le 26 znakov iz angleške abecede in da znaki (kot je v otrokovem imenu pomišljaj pri A-12) in številke (prav tako pri A-12) pač niso dovoljeni.