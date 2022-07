Elon Musk novembra postal oče dvojčkov, mati zaposlena v njegovem Neuralinku

Spletna stran je razkrila dokumente, da je lastnik podjetja Tesla z eno od izvršnih direktoric Neuralinka otroka na svetu pozdravil novembra 2021. 51-letnik in petnajst let mlajša Zilisova sta po rojstvu dvojčkov vložila prošnjo za spremembo njunih imen, da bi ti vsebovali ''očetov in mamin priimek kot del njunih srednjih imen.'' Prošnji je sodnik v teksaškem Austinu ugodil maja, čeprav imeni otrok ostajata neznanka.