Elon Musk o svojem transspolnem otroku: Moj sin je mrtev

Kot vse kaže, se ustanovitelj Tesle Elon Musk še vedno ni uspel sprijazniti z dejstvom, da je njegov otrok transspolen. V nedavnem intervjuju je namreč povedal, da so ga zavedli, ko je podpisoval dokumentacijo in dovolil medicinsko spremembo spola svoje transspolne hčerke, zaradi česar je zdaj besen in žalosten. "Pravzaprav so me prevarali," je prepričan Musk, ki namenoma svojega otroka naslavlja z "moj sin je mrtev" in mu ne privošči poimenovanja z imenom, ki si ga je izbral po spremembi spola.

Zloglasni podjetnik in miljarder Elon Musk je v nedavnem intervjuju z Jordanom Petersonom spregovoril o izkušnji, ki mu jo je prinesla sprememba spola njegovega transspolnega otroka Xavierja (ki mu je zdaj ime Vivian Jenna Wilson) in s svojimi besedami ponovno dvignil veliko prahu. Izkušnja je bila, kot je povedal, zanj boleča in žalostna, saj naj bi ga zdravstveno osebje prepričalo v podpis dokumentacije, s katero je dovolil medicinsko spremembo spola svoje transspolne hčere. "To je bilo, preden sem sploh razumel, kaj se dogaja. COVID se je dogajal, zato je bilo veliko zmede in rekli so mi, da bi lahko Xavier naredil samomor, če ne izvede spremembe," je 53-letni milijarder povedal psihologu dr. Jordanu Petersonu, pri čemer je namenoma uporabil ime Xavier, s katerim se njegov otrok od spremembe spola dalje ne identificira več.

Ustanovitelj Tesle je nadaljeval, da ni bil do potankosti seznanjen z nepovratnimi učinki tranzicije in da je koncept dovoljenja otrokom za prehod iz enega spola v drugega neverjetno zloben. Njegov sogovornik, psiholog dr. Peterson, je ob tem suvereno zatrdil, da sploh ni kliničnih dokazov, ki bi podpirali idejo, da njegov otrok potrebuje zdravniško pomoč, na kar je Musk odgovoril: "Strinjam se z vami. Ljudje, ki to promovirajo, bi morali v zapor." Šel je celo tako daleč, da je svojega otroka ves čas intervjuja naslavljal kot mrtvega sina. "Temu z razlogom pravijo usmrtitev. Razlog pa je ta, da je moj sin mrtev. Moj sin Xavier je mrtev – ubil ga je virus prebujenega uma," je dejal Musk in pri tem ponovno apeliral na Vivian. "Prisegel sem, da bom uničil ta virus in za zdaj nekoliko napredujemo," je zaključil milijarder.

