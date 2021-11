Elon Musk na spletni predstavitvi s sinom v naročju

Prvi mož Tesle Elon Musk je pred nekaj dnevi preko spletnega video klica ameriški Akademiji za znanost, strojništvo in medicino poročal o posodobitvi vesoljske ladje za večkratno uporabo Starship. A največje pozornosti ni prejelo vesoljsko plovilo, ampak Elonov sin, ki se je na začetku predstavitve pridružil očetu in si skupaj z njim ogledal video, v katerem je podjetje predstavilo svoje inovacije.

X AE A-Xii , ki ga ima Elon skupaj s pevko Grimes , sicer ob očetu ni zdržal dolgo časa, je pa vse zbrane pozdravil in jih zabaval s prisrčnimi otroškimi glasovi in mahanjem z rokami. Preden je podjetnik začel govoriti, pa je nekdo iz sosednje sobe prišel po njega in ga odnesel stran.

Elon in Grimes, ki skupaj vzgajata svojega sina, sta septembra sporočila, da sta se po treh letih zveze razšla, a ostajata v dobrih odnosih prav zaradi njega. "Sva delno ločena, še vedno se imava rada, pogosto se videvava in se dobro razumeva. Moje delo za SpaceX in Teslo zahteva, da sem večino časa v Teksasu ali preko luže, njeno delo pa je vezano na Los Angeles. Trenutno je pri meni in otročiček je v sosednji sobi," je takrat za Page Six pojasnil Musk.