Elon Musk s komentarjem vznemiril hollywoodsko elito

Prihajajoči zgodovinski filmski spektakel Odiseja režiserja Christopherja Nolana buri duhove še pred prihodom v kinematografe. Za vznemirjenost je tokrat poskrbel Elon Musk, ki je na omrežju X zapisal, da je Nolan izgubil integriteto, z odločitvijo, da bo v vlogi Helene Trojanske zaigrala Lupita Nyong'o.
Kljub temu, da vloga temnopolte lepotice v Nolanovem filmu še ni znana, so se na družbenih omrežjih pojavile govorice, da bi lahko nastopila v vlogi Helene. Kmalu zatem so se začeli vrstiti očitki, da naj bi bila izbira v nasprotju z izvirnikom, saj je v Homerjevem epu Helena opisana kot svetlopolta in svetlolasa. Na ta namigovanja se je milijarder odzval z izjavo, da je sloviti režiser s to potezo izgubil integriteto.
Odziv javnosti je bil silovit. Med kritiki Muskovega zapisa je tudi igralka in voditeljica Whoopi Goldberg, ki je poudarila, da Homer Helene nikoli ni izrecno opisal kot blondinko. Drugi so opozorili, da je Odiseja mitološko delo, polno nadnaravnih elementov – Helena se na primer rodi iz jajca po tem, ko bog Zevs v podobi laboda oplodi njeno mater – zato zahteve po zgodovinski natančnosti naj ne bi imele prave teže.
Film, ki je že v fazi postprodukcije ima sicer izjemno igralsko zasedbo, med drugimi bodo v epski pustolovščini nastopili: Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Jon Bernthal, Mia Goth in drugi. V kinematografe bo prispel 17. julija letos.
Homer je legendarni starogrški pesnik, ki mu pripisujejo avtorstvo epov 'Iliada' in 'Odiseja'. 'Odiseja' je eden najstarejših in najpomembnejših del zahodne literature. Opisuje junaško potovanje Odiseja, kralja Itake, domov po koncu trojanske vojne. Ep je znan po svoji kompleksni naraciji, bogatih likih in temah, kot so pustolovščina, zvestoba, poželenje in maščevanje. Delo ponuja vpogled v starogrško mitologijo, družbo in vrednote, ter je navdihnilo nešteto umetniških del skozi zgodovino.
Zevs je vrhovni bog v starogrški mitologiji, vladar Olimpa in bog neba, groma in strele. Je najmlajši sin Titana Krona in Ree, ki je po strmoglavljenju svojega očeta postal najmočnejši med bogovi. Zevs je znan po svoji vlogi pri vzpostavljanju reda v kozmosu, svoji moči in avtoriteti, pa tudi po svojih številnih ljubezenskih aferah z boginjami, smrtnicami in drugimi bitji, kar je pogosto vodilo do rojstev junakov in drugih mitoloških likov. Njegov simbol je orel, glavno orožje pa strela.
Trojanska vojna je legendarni vojaški spopad iz grške mitologije, ki naj bi se zgodil v bronasti dobi med Ahajci (Grki) in mestom Troja. Po mitu jo je sprožil ugrabitev Helene, žene spartanskega kralja Menelaja, ki jo je odpeljal trojanski princ Paris. Helena Trojanska je bila hči Zevsa in Lede ter najlepša ženska na svetu, njena lepota pa je bila ključni povod za desetletno obleganje Troje. Vojna je končana z znanim Trojskim konjem, ki so ga zgradili Grki, da bi vdrli v mesto.
