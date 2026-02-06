Elon Musk s komentarjem vznemiril hollywoodsko elito

Prihajajoči zgodovinski filmski spektakel Odiseja režiserja Christopherja Nolana buri duhove še pred prihodom v kinematografe. Za vznemirjenost je tokrat poskrbel Elon Musk, ki je na omrežju X zapisal, da je Nolan izgubil integriteto, z odločitvijo, da bo v vlogi Helene Trojanske zaigrala Lupita Nyong'o.

Lupita Nyong'o FOTO: Profimedia

Kljub temu, da vloga temnopolte lepotice v Nolanovem filmu še ni znana, so se na družbenih omrežjih pojavile govorice, da bi lahko nastopila v vlogi Helene. Kmalu zatem so se začeli vrstiti očitki, da naj bi bila izbira v nasprotju z izvirnikom, saj je v Homerjevem epu Helena opisana kot svetlopolta in svetlolasa. Na ta namigovanja se je milijarder odzval z izjavo, da je sloviti režiser s to potezo izgubil integriteto.

Odziv javnosti je bil silovit. Med kritiki Muskovega zapisa je tudi igralka in voditeljica Whoopi Goldberg, ki je poudarila, da Homer Helene nikoli ni izrecno opisal kot blondinko. Drugi so opozorili, da je Odiseja mitološko delo, polno nadnaravnih elementov – Helena se na primer rodi iz jajca po tem, ko bog Zevs v podobi laboda oplodi njeno mater – zato zahteve po zgodovinski natančnosti naj ne bi imele prave teže.

Film, ki je že v fazi postprodukcije ima sicer izjemno igralsko zasedbo, med drugimi bodo v epski pustolovščini nastopili: Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Jon Bernthal, Mia Goth in drugi. V kinematografe bo prispel 17. julija letos.