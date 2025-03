Elon Musk se je razveselil 14. otroka

OGLAS

Elon Musk in Shivon Zilis sta dobila še četrtega skupnega otroka. Novico je na družbenem omrežju X sporočila 38-letnica, ki je zaposlena v podjetju tehnološkega mogotca, razkrila pa je, da je to njun drugi sin. Datuma Seldonovega rojstva ni razkrila. Deček je že 14. otrok 53-letnega Muska.

Shivon Zilis in Elon Musk FOTO: Profimedia icon-expand

"Z Elonom sva se pogovorila in sklenila, da v luči rojstnega dne prelepe Arcadie neposredno sporočiva novico o čudovitem in neverjetnem Seldonu Lycurgusu. Postaven kot Juggernaut z zlatim srcem. Zelo ga imam rada," je zapisala Shivon in se navezala na lik iz Marvelovih stripov. Njeno objavo je z rdečim srčkom komentiral tudi Musk.

Bloomberg je bil junija 2024 prvi, ki je poročal, da sta Musk in Zilis v začetku tistega leta dobila še tretjega otroka, ustanovitelj Tesle pa je novico potrdil dan pozneje, ko je za Page Six dejal, da so za njegovega takrat 12. otroka vedeli vsi prijatelji in družinski člani, novice pa ni skrival, samo razglašal je ni. Z Zilis sta novembra 2021 razkrila, da sta skrivaj dobila dvojčka, deklico Azure in fantka, ki sta ga poimenovala Strider. Na svet sta prijokala le nekaj tednov pred tem, ko je Musk s pevko Grimes dobil hčerko Exo Dark Sideræl. Tudi z njo ima tri otroke.

Novico o 14. otroku sta sporočila le dva tedna zatem, ko je pisateljica Ashley St. Clair na valentinovo razkrila, da ima tudi ona otroka z Muskom. Na omrežju X je zapisala: "Pred petimi meseci sem se razveselila otroka, oče pa je Elon Musk. Novice nisem želela razkriti prej, saj sem želela zaščititi otrokovo zasebnost in varnost, a je v minulih dneh postalo jasno, da bodo to storili mediji, ne glede na škodo, ki jo bo to povzročilo."

Izjavo je podal tudi njen odvetnik, ki je pojasnil, da se starša Muskovega 13. otroka še dogovarjata o skrbništvu in njegovi vzgoji. "Čakamo, da Elon javno prizna starševsko vlogo, ki jo deli z Ashley in konča neupravičene špekulacije," je še zapisal. 53-letnik, ki je od nedavnega tudi višji svetovalec predsednika ZDA, je prvič postal oče leta 2002, ko sta se z nekdanjo ženo Justine Wilson razveselila sina Nevadana Alexandra, ki je tragično umrl, star 10 tednov. Skupaj imata še pet otrok, in sicer 20-letna dvojčka Vivian in Griffina ter 19-letne trojčke Kaia, Saxona in Damiana.