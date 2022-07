Elon Musk: Trudim se pomagati v krizi premajhnega števila prebivalstva

"Po svojih najboljših močeh se trudim pomagati v krizi premajhnega števila prebivalstva. Padec stopnje rodnosti je daleč največja nevarnost, s katero se sooča civilizacija," je tvitnil Elon Musk in dodal: "Zapomnite si moje besede, žal so resnične." Zdi se, da se je z zapisom odzval na novico, ki je nedavno odjeknila v medijih. Business Insider je namreč javno objavil, da je lastnik Tesle novembra 2021 postal oče dvojčkov.

Najbogatejši zemljan se je skrivoma razveselil dvojčkov s Shivon Zilis, zaposleno v njegovem podjetju Neuralink, kjer zaseda eno od vodilnih funkcij. Spletna stran je razkrila dokumente, iz katerih je razvidno, da sta 51-letnik in petnajst let mlajša Zilisova po rojstvu dvojčkov vložila prošnjo za spremembo njunih imen, in sicer da le-ti vsebujeta "očetov in mamin priimek kot del njunih srednjih imen." Teksaški sodnik je prošnji ugodil maja, imeni otrok pa zaenkrat še nista znani.