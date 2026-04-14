Elon Musk volitev na Madžarskem ne priznava, Jamie Lee Curtis ponosna

Elon Musk, ustanovitelj podjetij Tesla, Neuralink in SpaceX, se je z objavo na družbenem omrežju odzval na rezultate parlamentarnih volitev na Madžarskem, kjer je slavila opozicijska Tisza, in sporočil, da rezultatov le-teh ne priznava, igralka Jamie Lee Curtis pa se Magyarjeve zmage veseli in je ponosna na svoje madžarske korenine.
Musk, ki so ga pred časom razglasili za kvaziministra Trumpove administracije in je po sporu z ameriškim predsednikom ustanovil svojo politično stranko, je na družbenem omrežju zapisal, da ne slavi Magyar, temveč Sorosov klan, ki bo sedaj prevzel oblast v državi. Njegova objava je postala viralna kmalu za tem, ko je Alex Soros, sicer sin Georgea Sorosa, objavil, da je madžarski narod znova prevzel oblast v svoje roke. Soros mlajši je rezultate volitev opisal kot drzen protest zoper korupcijo in tuje vmešavanje.
Jamie Lee Curtis ponosna na svoje korenine
Če je Musk prepričan, da je Magyarjeva zmaga sad mednarodne zarote, pa Jamie Lee Curtis zagotovo ne deli njegovega mnenja. Oskarjevka je na družbenem omrežju zapisala, da se nič ne spremeni, dokler se ne zgodi sprememba, in dodala, da je ponosna na svoje madžarske korenine. Njen dedek Bernard Schwartz, ki je bil rojen v kraju Mátészalka, je emigriral v Združene države Amerike. Da je ponosen na svoje poreklo, pa je večkrat javno povedal tudi igralkin oče Tony Curtis, ki je rojstni kraj svojega očeta na Madžarskem že večkrat đobiskal. Naše vzhodne sosede je obiskala tudi zvezdnica, ki je bila tam nazadnje, ko je snemala film Borderlands, ki je bil premierno prikazan leta 2024.
Elon Musk je južnoafriško-kanadsko-ameriški podjetnik in poslovnež, ki je znan kot ustanovitelj, izvršni direktor in glavni inženir podjetja SpaceX; izvršni direktor in arhitekt izdelkov podjetja Tesla, Inc.; lastnik in direktor podjetja X (prej Twitter); ustanovitelj The Boring Company in soustanovitelj podjetja Neuralink ter OpenAI. Je eden najbogatejših ljudi na svetu in je znan po svojih ambicioznih projektih, kot so kolonizacija Marsa, razvoj električnih vozil in umetne inteligence.
Jamie Lee Curtis je ameriška igralka, ki je postala znana v 80. letih 20. stoletja z vlogami v filmih, kot sta 'Noč čarovnic' in 'Divje stvari'. Igrala je v številnih uspešnih filmih in televizijskih serijah, prejela pa je tudi oskarja za najboljšo stransko igralko za vlogo v filmu 'Vse povsod naenkrat'. Znana je po svoji igralski raznolikosti in aktivizmu.
George Soros je madžarsko-ameriški finančnik, vlagatelj in filantrop. Je ustanovitelj sklada Quantum Fund in predsednik sklada Soros Fund Management. Soros je znan tudi po svojem aktivizmu in donacijah preko svoje fundacije Open Society Foundations, ki podpira demokratične iniciative in človekove pravice po vsem svetu. Njegova dejanja in financiranje so pogosto predmet političnih razprav in teorij zarote.
Tisza (ali TISZA – Teremtsünk Egymásnak Szabadságot és Igazságot, kar v prevodu pomeni 'Ustvarimo si medsebojno svobodo in pravičnost') je nova madžarska politična stranka, ki jo je ustanovil Peter Magyar. Stranka se je hitro uveljavila na madžarski politični sceni in na evropskih volitvah leta 2024 osvojila dva poslanska mandata v Evropskem parlamentu. Njeno vodilo je boj proti korupciji in za večjo pravičnost v državi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.