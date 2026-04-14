Elon Musk volitev na Madžarskem ne priznava, Jamie Lee Curtis ponosna

Elon Musk, ustanovitelj podjetij Tesla, Neuralink in SpaceX, se je z objavo na družbenem omrežju odzval na rezultate parlamentarnih volitev na Madžarskem, kjer je slavila opozicijska Tisza, in sporočil, da rezultatov le-teh ne priznava, igralka Jamie Lee Curtis pa se Magyarjeve zmage veseli in je ponosna na svoje madžarske korenine.

Musk, ki so ga pred časom razglasili za kvaziministra Trumpove administracije in je po sporu z ameriškim predsednikom ustanovil svojo politično stranko, je na družbenem omrežju zapisal, da ne slavi Magyar, temveč Sorosov klan, ki bo sedaj prevzel oblast v državi. Njegova objava je postala viralna kmalu za tem, ko je Alex Soros, sicer sin Georgea Sorosa, objavil, da je madžarski narod znova prevzel oblast v svoje roke. Soros mlajši je rezultate volitev opisal kot drzen protest zoper korupcijo in tuje vmešavanje.

Jamie Lee Curtis ponosna na svoje korenine

Če je Musk prepričan, da je Magyarjeva zmaga sad mednarodne zarote, pa Jamie Lee Curtis zagotovo ne deli njegovega mnenja. Oskarjevka je na družbenem omrežju zapisala, da se nič ne spremeni, dokler se ne zgodi sprememba, in dodala, da je ponosna na svoje madžarske korenine. Njen dedek Bernard Schwartz, ki je bil rojen v kraju Mátészalka, je emigriral v Združene države Amerike. Da je ponosen na svoje poreklo, pa je večkrat javno povedal tudi igralkin oče Tony Curtis, ki je rojstni kraj svojega očeta na Madžarskem že večkrat đobiskal. Naše vzhodne sosede je obiskala tudi zvezdnica, ki je bila tam nazadnje, ko je snemala film Borderlands, ki je bil premierno prikazan leta 2024.