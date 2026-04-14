Elon Musk volitev na Madžarskem ne priznava, Jamie Lee Curtis ponosna

Los Angeles, 14. 04. 2026 11.04 pred 48 minutami 2 min branja 19

K.Z.
Elon Musk in Jamie Lee Curtis

Parlamentarne volitve na Madžarskem so vzbudile pozornost tudi čez lužo. Da zmage opozicije s Petrom Magyarjem na čelu ne priznava, je sporočil tehnološki mogul Elon Musk, hollywoodska zvezdnica Jamie Lee Curtis, ki ima madžarske korenine, pa je ponosna na rojake svojih prednikov.

Elon Musk, ustanovitelj podjetij Tesla, Neuralink in SpaceX, se je z objavo na družbenem omrežju odzval na rezultate parlamentarnih volitev na Madžarskem, kjer je slavila opozicijska Tisza, in sporočil, da rezultatov le-teh ne priznava, igralka Jamie Lee Curtis pa se Magyarjeve zmage veseli in je ponosna na svoje madžarske korenine.

Elon Musk in Jamie Lee Curtis sta se odzvala na rezultate parlamentarnih volitev na Madžarskem.
Musk, ki so ga pred časom razglasili za kvaziministra Trumpove administracije in je po sporu z ameriškim predsednikom ustanovil svojo politično stranko, je na družbenem omrežju zapisal, da ne slavi Magyar, temveč Sorosov klan, ki bo sedaj prevzel oblast v državi. Njegova objava je postala viralna kmalu za tem, ko je Alex Soros, sicer sin Georgea Sorosa, objavil, da je madžarski narod znova prevzel oblast v svoje roke. Soros mlajši je rezultate volitev opisal kot drzen protest zoper korupcijo in tuje vmešavanje.

Jamie Lee Curtis ponosna na svoje korenine

Če je Musk prepričan, da je Magyarjeva zmaga sad mednarodne zarote, pa Jamie Lee Curtis zagotovo ne deli njegovega mnenja. Oskarjevka je na družbenem omrežju zapisala, da se nič ne spremeni, dokler se ne zgodi sprememba, in dodala, da je ponosna na svoje madžarske korenine. Njen dedek Bernard Schwartz, ki je bil rojen v kraju Mátészalka, je emigriral v Združene države Amerike. Da je ponosen na svoje poreklo, pa je večkrat javno povedal tudi igralkin oče Tony Curtis, ki je rojstni kraj svojega očeta na Madžarskem že večkrat đobiskal. Naše vzhodne sosede je obiskala tudi zvezdnica, ki je bila tam nazadnje, ko je snemala film Borderlands, ki je bil premierno prikazan leta 2024.

Razlagalnik

Elon Musk je južnoafriško-kanadsko-ameriški podjetnik in poslovnež, ki je znan kot ustanovitelj, izvršni direktor in glavni inženir podjetja SpaceX; izvršni direktor in arhitekt izdelkov podjetja Tesla, Inc.; lastnik in direktor podjetja X (prej Twitter); ustanovitelj The Boring Company in soustanovitelj podjetja Neuralink ter OpenAI. Je eden najbogatejših ljudi na svetu in je znan po svojih ambicioznih projektih, kot so kolonizacija Marsa, razvoj električnih vozil in umetne inteligence.

Jamie Lee Curtis je ameriška igralka, ki je postala znana v 80. letih 20. stoletja z vlogami v filmih, kot sta 'Noč čarovnic' in 'Divje stvari'. Igrala je v številnih uspešnih filmih in televizijskih serijah, prejela pa je tudi oskarja za najboljšo stransko igralko za vlogo v filmu 'Vse povsod naenkrat'. Znana je po svoji igralski raznolikosti in aktivizmu.

George Soros je madžarsko-ameriški finančnik, vlagatelj in filantrop. Je ustanovitelj sklada Quantum Fund in predsednik sklada Soros Fund Management. Soros je znan tudi po svojem aktivizmu in donacijah preko svoje fundacije Open Society Foundations, ki podpira demokratične iniciative in človekove pravice po vsem svetu. Njegova dejanja in financiranje so pogosto predmet političnih razprav in teorij zarote.

Tisza (ali TISZA – Teremtsünk Egymásnak Szabadságot és Igazságot, kar v prevodu pomeni 'Ustvarimo si medsebojno svobodo in pravičnost') je nova madžarska politična stranka, ki jo je ustanovil Peter Magyar. Stranka se je hitro uveljavila na madžarski politični sceni in na evropskih volitvah leta 2024 osvojila dva poslanska mandata v Evropskem parlamentu. Njeno vodilo je boj proti korupciji in za večjo pravičnost v državi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
royayers
14. 04. 2026 11.52
koga mnenje narkomana Muska sploh zanima.
mr.poper
14. 04. 2026 11.50
hahaha kako je enostavno ,če si zme...an !
JohannDoe
14. 04. 2026 11.41
@miško "enako kot smo mi imeli z volitvami v Venezueli, ko smo "pripoznali" Guaidoja" ---------- Ne vem kaj ste vi delali v Venezueli, ampak to, kaj ste počeli, je bilo koga kaj malo brigalo. Musk in negova kabala v ozadju, po drugi strani, gradi tehnološko kolonizacijo sveta. Mogoče je to vzpodbuda za razvoj tehnološke samooskrbe, če že tista pri hrani kao ni več pomembna, čeprav tudi tam nas čaka kako presenečenje.
graf
14. 04. 2026 11.39
Madžare boli kita za Muskovo mnenje ...
JohannDoe
14. 04. 2026 11.50
Ja, lahko jim ugasne tviter ali pa tesle, recimo. Saj veš, ne ker bi bila dobra praksa ali po smernicah kapitalizma, ampak ker lahko, če se mu zdi da lahko. Gates ali kdo drug ti bo mogoče "ugasnil" krompir pa pšenico. Kdo drug elektriko. Ipd.
Aijn Prenn
14. 04. 2026 11.38
To je posledica socialnih omrežij: En zdrahar na drugi strani zemeljske oble se vtikuje v zadeve države na drugem koncu. Tega pred pojavom interneta in socialnih omrežij ni bilo.
lokson
14. 04. 2026 11.46
Zakaj se pa potem biciklisti vključno z mediji vtikate v volitve na Madžarskem??
Aijn Prenn
14. 04. 2026 11.48
Zdej ti bom pa po domače razložil, ker drugače očitno ne razumeš: Škis stari zarukan, prosim, da me ne označuješ za biciklista, ker zate nisem noben biciklist.
JohannDoe
14. 04. 2026 11.34
Ne priznajem ovaj sud pa to.
Enakopraven
14. 04. 2026 11.34
Pozabite kupovati Tesla vozila,pa bo marsikaj priznal in se spreobrnil.
Aijn Prenn
14. 04. 2026 11.40
Dec ima vsak dan več naročnikov na Starlink po EU in s tem možnost neposrednega nadzora nad internetnim prometom.
Iqos
14. 04. 2026 11.32
A ste Janeza vprašal,če jih ?? Ta folk ki si je nakradel denarja za 17 generacij je že čist zblojen. Mislijo,da bi se mogla samo njihova volja upoštevat.
CelyCely
14. 04. 2026 11.29
Levi proslavljajo, ta novi na Madžarskem so pa še bolj desni. LOL
MiskoPol
14. 04. 2026 11.23
Ali Slovenija priznava rezultat volitev na Madžarskem ali bo spet morala "pripoznati" svojega predsednika? Mislim, da bi nek Isztvan Hunyadi iz zakotne vasi blizu Miskolca bil dober.
Racional-ec
14. 04. 2026 11.18
Svasta, kaj za vraga ima on skupnega z volitvami na Madzarskem???
MiskoPol
14. 04. 2026 11.25
Racional, enako kot smo mi imeli z volitvami v Venezueli, ko smo "pripoznali" Guaidoja.
optimistikus
14. 04. 2026 11.17
Pa koga briga kaj si en Musk misli o volitvah na Madžarskem, je bolje da se zamisli kaj so si izvolili na njihovih tleh
Anion6anion
14. 04. 2026 11.16
Kaj pa ima musk za priznavata volitve na madžarskem. Kdo pa misli da je???
Aijn Prenn
14. 04. 2026 11.44
Naj ti razložim kdo je Musk; Nekdo, ki (lahko) vsak trenutek ve kam se pelješ, kje si lociran s svojim računalnikom, kaj počneš na spletu... In vsak dan nas je več takih nad katerimi ima vpogled v vse to.
